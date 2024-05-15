القوات الروسية تصل مشارف بلدة ليبتسي في خاركيف

أفاد مصدر عسكري مطلع أن القوات الروسية اقتربت من مشارف بلدة ليبتسي حيث تدور معارك طاحنة هناك مع القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الكثير من التحصينات الأسمنتية الأوكرانية لم يكتمل بناؤها في المنطقة؛ ما جعل التقدم أسهل للعربات العسكرية هناك.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن وجهة "القوات الروسية الآن هي بلدة ليبتسي حيث تتقدم القوات الروسية باتجاه شمال البلدة ووصلت إلى مشارفها، كما استطاعت القوات بطريقها إلى البلدة السيطرة على قرى مجاورة منها جلوبوكوي".

وأضاف المصدر" في الطريق إلى ليبتسي اكتشفت القوات الروسية العديد من التحصينات الأسمنتية التي تدعى "سن التنين" المخصصة لإعاقة تقدم الدبابات والعربات، وهي كتل أسمنتية وضعت هناك دون تشييدها أو إكمال بنائها ما سهل عملية تقدم المعدات الروسية".

مشيرًا إلى أن" المعارك مستمرة على أكثر من محور داخل خاركيف، وما زالت السيطرة النارية الروسية هي السائدة في كل محاور القتال هناك".

"ليبتسي" الإستراتيجية

وحول أهمية هذه البلدة الواقعة في مقاطعة خاركيف والتي يحاول الجيش الروسي الوصول إليها، يقول الخبير العسكري نيكولاي ياكوشيف، في حديثه لـ"إرم نيوز" إنه "في البداية هذه البلدة تشرف على طريق خاركيف –ليبتسي السريع أي الطريق الواصل بين المنطقة الشرقية من مقاطعة خاركيف وبين خاركيف المدينة، وتبعد ليبتسي عن مركز المدينة فقط 37 كيلو مترًا".