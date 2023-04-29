زاخاروفا تسخر من استثمار أمريكي في أوكرانيا بـ25 مليون دولار
سخرت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية، اليوم السبت، من اتفاقية استثمار أمريكية في أوكرانيا بقيمة 25 مليون دولار لتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها في التليغرام: "أي نوع من الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار ستنجز الآن في أوكرانيا؟".
وأضافت متهكمة: "هل سيفتحون متاجر الماريغوانا في بانكوفايا كما هو الحال في نيويورك؟"، وبانكوفايا يعتبر الحي الحكومي بالعاصمة كييف، حيث يقع فيه مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وفي وقت سابق، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك أن وفدا من بلادها وصل إلى أوكرانيا لتوقيع اتفاقية استثمار مع الرئيس زيلينسكي مقابل 25 مليون دولار؛ "للمساعدة في تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بسرعة".