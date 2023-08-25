الغارديان: نتائج وخيمة على روسيا إذا ثبت تورط بوتين بمقتل بريغوجين

وبلغ هذا الصيت ذروته، في مايو / أيار من هذا العام، عندما استولت مجموعة فاغنر على بلدة باخموت ذات الأهمية الرمزية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد 9 أشهر من القتال الدموي.

وخلال المعركة، أصبح "بريغوجين" صريحًا بشكل متزايد في انتقاداته للقيادة العسكرية العليا في روسيا، بل ذهب إلى حدّ توجيه انتقادات مستترة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الانقلاب

ثم حدث الانقلاب الذي لم يحدث أصلاً، ففي أواخر يونيو/حزيران، شاهد العالم بفارغ الصبر قيادة بريغوجين لتمرد مسلح بدأ باستيلائه على المقر العسكري الروسي في مدينة روستوف جنوب روسيا، ثم اتجه نحو العاصمة موسكو، مطالبًا بإقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والقائد العام للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف من منصبيهما.

بعدها أوقف "بريغوجين" تمرده على بعد حوالي 125 ميلاً (200 كيلومتر) من موسكو، في ظل ظروف لا تزال غير واضحة، فيما من المفترض أن بوتين كان قد عفا عنه وهو الذي صرح، في اليوم السابق، بأن" كل الخونة سيعاقبون"، حيث عُرض على بريغوجين المرور الآمن إلى بيلاروسيا، وتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه بعدما عرض عليه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ضمانات السلامة ولجميع مقاتلي مجموعة فاغنر.