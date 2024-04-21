الغارديان: إسرائيل وإيران اتفقتا ضمنيا على وقف التصعيد

رأى الكاتب البريطاني سيمون تيسدال أن الرد الإسرائيلي على هجمات إيران جاء محدودا بشكل مدهش، فيما قللت إيران من أهمية الهجمات الجوية على قاعدة عسكرية بالقرب من أصفهان وأهداف أخرى، ونفت أنها كانت موجهة من الخارج.

وقال الكاتب، في مقال نُشر عبر صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "الأمر بدا كما لو أنه كان اتفاقاً ثنائياً ضمنياً قد تم التوصل إليه بين البلدين من أجل وقف التصعيد بهدوء، فقد أطلق كل منهما النار مباشرة على الآخر؛ ما تسبب بوقوع أضرار رمزية، والآن يشيران إلى أن الأمر قد انتهى على الأقل في الوقت الحالي".

وأضاف: "إذا كان هذا صحيحًا، فهو يمثل ارتياحًا كبيرًا، وإن كان مؤقتًا، فيما الضغوط الأمريكية المكثفة على إسرائيل لحملها على ضبط النفس، بتحريض من بريطانيا وآخرين، أتت بثمارها".

وأردف: "ليست من طبيعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يدير الخد الآخر، فهو كوماندوز سابق، يلجأ غريزيًا إلى القوة، وقد حثه حلفاؤه اليمينيون المتشددون على الهياج تجاه إيران، لكن استجابة نتنياهو المدروسة تعكس النفوذ الأمريكي الذي تمت ممارسته عليه؛ إذ لا يمكن تجاهل المساعدة الأمريكية الحاسمة في الدفاع عن إسرائيل".