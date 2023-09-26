روسيا تصد هجومًا صاروخيًا فوق القرم

أعلن الحاكم المعين من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم، ميخائيل رازفوجاييف، الاثنين، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي فوق شبه الجزيرة.

وقال على تلغرام: "يتصدى جيشنا لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخا قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

وتستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا، في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوجاييف على تلغرام عند الساعة 20,57 (17,57 ت غ).

وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على تلغرام انتهاء التحذير.

أما وزارة الدفاع الروسية، فأعلنت على تلغرام تدمير سبع مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلغورود.

وتكثفت مؤخرا الهجمات على الأراضي الروسية، بعدما كانت نادرة في بداية العملية العسكرية، وتعلن كييف بشكل متزايد مسؤوليتها عنها.