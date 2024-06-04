"صوتنا وصل".. مزارعو إسبانيا وفرنسا ينهون "إغلاق الحدود"

يعتزم مزارعون فرنسيون وإسبانيون إنهاء تحرّكهم، الثلاثاء، بعدما عطلوا المعبرين الحدوديين الرئيسيين في منطقة بيرينيه، مطالبين بموارد طاقة أقل كلفة، وأكد أحد منظمي التحرك، إنهم وجهوا "ضربة قاسية.. لقد سمعوا صوتنا".

وقال جيروم بايل مربّي المواشي في أوت غارون الذي بات أحد رموز احتجاجات المزارعين منذ مطلع السنة الحالية لوكالة "فرانس برس": "سيغادرون بحلول الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) على أقصى تقدير، وسينتهي التحرّك".

وسدّ المزارعون ثماني نقاط عبور بين إسبانيا وفرنسا، الاثنين، على طول جبال بيرينيه من كاتالونيا إلى منطقة الباسك.

من جانبها، أكدت شركة "فينسي أوتوروت" المشغلة للطرق في فرنسا أنه قرابة السابعة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، كان الطريق السريع "إيه9" بين مونبلييه وبرشلونة ما زال مغلقًا بالاتجاهين، والطريق السريع "إيه63" بين بوردو وبلباو مغلقًا أمام المركبات المتوجهة من فرنسا إلى إسبانيا.

وفُتحت طرق أخرى منذ مساء الاثنين ومنها جسر "لو بون دو ري" بالقرب من فوس (أوت جيرونا).