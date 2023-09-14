تليغراف: بايدن أصبح خطرًا ويجب عزله قبل فوات الأوان‎

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الحر لا يمكنهما التعامل مع بقاء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في السلطة، وأن على الديمقراطيين التحرك لاستبداله برئيس جديد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن بايدن لم يعد مناسبًا ليكون رئيسًا وسيكون من الأفضل بالنسبة لأمريكا، وبقية العالم الحر أن يتنحى مبكرا لأسباب تتعلق باعتلال صحته، أو على الأقل ألا يترشح مرة أخرى للرئاسة.

وأضافت أن "هذا التفكير سيكون بمثابة لعنة بنظر بعض النخب في الولايات المتحدة والذين يخشون من أن يتسبب في السماح لجمهوري يميني مثل ترامب أو غيره بالدخول إلى البيت الأبيض".

واعتبرت الصحيفة أنه "ونتيجة لذلك فإن الديمقراطيين يتغاضون عن زلات بايدن وأخطائه الفادحة ناهيك عن العلامات المأساوية للتدهور السريع في قدراته، كما يتجاهلون أيضا حماية بايدن لنجله (الضال) هانتر، من القانون.