المليارات الأمريكية إلى أوكرانيا.. مساعدة "الوقت الضائع"

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية موافقة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على تمويل لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون اختار "استعداء" جناح ترامب في تجمعه الحزبي من خلال تمرير طلبات التمويل، التي تعتبر طوق نجاة بالنسبة لأوكرانيا.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية "المنهكة" في البلاد تعاني من نقص في الأفراد، كما تعاني من نقص في الذخيرة، في وقت يحذر فيه مسؤولون من أن القوات الروسية قد تتفوق على القوات الأوكرانية قريبًا في العتاد بنسبة 10 إلى 1 تقريبًا في قذائف المدفعية.

كما أن الكثير من المدن الأوكرانية تفتقر للدفاعات الجوية، التي تجعلها عرضة للمسيّرات والصواريخ الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أضاعت وقتًا ثمينًا أثناء انتظار وصول الكونغرس لإنقاذهم.

وأضاف: "العملية متوقفة منذ نصف عام، وتكبدنا خسائر في عدة اتجاهات في الشرق.. كان الأمر صعبا للغاية وفقدنا المبادرة هناك".