المليارات الأمريكية إلى أوكرانيا.. مساعدة "الوقت الضائع"
توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية موافقة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على تمويل لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون اختار "استعداء" جناح ترامب في تجمعه الحزبي من خلال تمرير طلبات التمويل، التي تعتبر طوق نجاة بالنسبة لأوكرانيا.
ولفتت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية "المنهكة" في البلاد تعاني من نقص في الأفراد، كما تعاني من نقص في الذخيرة، في وقت يحذر فيه مسؤولون من أن القوات الروسية قد تتفوق على القوات الأوكرانية قريبًا في العتاد بنسبة 10 إلى 1 تقريبًا في قذائف المدفعية.
كما أن الكثير من المدن الأوكرانية تفتقر للدفاعات الجوية، التي تجعلها عرضة للمسيّرات والصواريخ الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أضاعت وقتًا ثمينًا أثناء انتظار وصول الكونغرس لإنقاذهم.
وأضاف: "العملية متوقفة منذ نصف عام، وتكبدنا خسائر في عدة اتجاهات في الشرق.. كان الأمر صعبا للغاية وفقدنا المبادرة هناك".
وقال السيناتور الجمهوري جوني إرنست: "لقد خسرت أوكرانيا لأننا لم نكن سريعين في الرد. لقد كان التأخير مكلفًا للغاية، وأزهقت أرواح، وذلك كلّف مصداقية الولايات المتحدة على المسرح العالمي".
وفي زيارة لأوكرانيا قام بها 6 من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاروا إلى أن الأوكرانيين العاديين مصرون على مقاومة القوات الروسية، مشيرين إلى تهديد "ضمني" شامل سيواجه بقية أوروبا إذا سُمح لروسيا بتعزيز مكاسبها الإقليمية في أوكرانيا.
وقال النائب الديمقراطي، توم سوزي، وهو عضو في الوفد، إن انهيار خطوط أوكرانيا من شأنه أن يمنح روسيا "طريقًا واضحًا" إلى قلب أوروبا.
في مقابل ذلك، ذكرت الصحيفة أن الجمهوريين المعارضين لتمويل أوكرانيا يرون أنه صراع لا فوز فيه، واستنزاف خطير للعتاد والموارد الأمريكية المحدودة.