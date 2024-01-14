تهنئة اليابان لرئيس تايوان الجديد تُغضب الصين ‎

قالت السفارة الصينية في اليابان، اليوم الأحد، إنها "تعترض بشدة" على بيان وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الذي تهنئ فيه رئيس تايوان الجديد المنتخب لاي تشينغ-تي.

وهنأت كاميكاوا لاي على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية أمس السبت، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت كاميكاوا إن تايوان، التي تتمع بالحكم الذاتي، "شريك وصديق بالغ الأهمية".

وردا على ذلك، وصفت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا بأنها "تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين"، دون أن تشير إلى لاي أو تعترف بفوزه، وفقا لبيان نشر اليوم على حساب السفارة على موقع وي تشات.

وقالت السفارة الصينية "نعبر عن استيائنا البالغ ومعارضتنا الشديدة لذلك، وقدمنا احتجاجا رسميا إلى الجانب الياباني".