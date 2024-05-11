ألمانيا.. محتجون يعارضون توسيع مصنع تسلا (فيديو)

اشتبك ألمان يحتجون على توسع مصنع شركة السيارات الكهربائية الأمريكية (تسلا) في جرونهايده بالقرب من برلين مع الشرطة، بعد محاولة بعضهم اقتحام المنشأة، اليوم الجمعة.

وذكرت مجموعة (ديسرابت تسلا) المنظمة للاحتجاج أن نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة، وتقول إن التوسع سيضر بالبيئة.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات الأشخاص يرتدون قبعات زرقاء وأقنعة قادمين من منطقة غابات قريبة، ويحاولون اقتحام مقر الشركة، بينما حاول أفراد الشرطة منعهم باستخدام القوة في بعض الأحيان. واحتُجز محتج واحد على الأقل.