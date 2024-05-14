بوتين يعين مساعدين ويحتفظ برئيس مكتبه

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء تعيين مساعدين له، وهما سكرتير مجلس الأمن السابق، نيقولاي باتروشيف، وحاكم مقاطعة تولا السابق أليكسي ديومين.

وقال الكرملين في بيان نشره على منصاته الرسمية، إن الرئيس بوتين أصدر مرسوما بتعيين المساعدين الاثنين، بالإضافة إلى تعيين دميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين، فيما احتفظ بأنطون فاينو رئيسا للمكتب الرئاسي.

ووقع الرئيس بوتين في وقت سابق، بحسب وكالة "سبوتنيك" مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى مرسوم آخر لـ"هيكلة الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الجديدة ستضم 21 وزارة.