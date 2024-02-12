مسيّرات وعملات مشفرة.. قلق من تكتيكات داعش الجديدة

دق مجلس الأمن الدولي ناقوس الخطر من اتباع تنظيم داعش، لاسيما في قارة أفريقيا، تكتيكات جديدة سواء لتنفيذ هجمات دموية أو لتمويل نفسه عبر العملات المشفرة.

وأعرب مجلس الأمن، في تقرير حول تهديدات داعش، عن قلقه من استمرار مساهمة أنشطة الجماعات المنتسبة للتنظيم المتطرف في تدهور الوضع ضمن أجزاء من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وأوضح أن الجماعات المنتسبة إليه يواجهون استنزافا في القيادة ونكسات مالية، لكنهم احتفظوا بقدرتهم على شن هجمات إرهابية والتخطيط لتهديدات خارج مناطق عملياتهم.

ويساور المجلس القلق من تزايد استخدام داعش منظومات طائرات مسيرة عن بعد والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع.