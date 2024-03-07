إيران.. من سيخلف جنتي في رئاسة مجلس خبراء القيادة؟

فيما أشارت بعض التقارير إلى إن "أحمد علم الهدى" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا وهو ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرق إيران، يمكن أن يكون ضمن المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس خبراء القيادة وهو ينتمي إلى التيار الأصولي المتشدد.

ويرى"ناصر إيماني" أن إعرافي يعد المرشح الأبرز لنيل منصب رئيس مجلس خبراء القيادة من بين المرشحين، منوهًا إلى أن موحدي كرماني يمكن أن يكون مرشحًا إلى جانب إعرافي.

محسن قمي

آية الله محسن قمي "63 عاما" هو من الشخصيات المعتدلة، وفي هذه الفترة من انتخابات الخبراء، كان الشخص الأول حتى قبل يوم واحد من إعلان النتائج النهائية، وبعد إعلان النتائج أصبح الشخص الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في طهران.

كما يحمل في سجله مستشار علي خامنئي وممثله في الجامعات وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو ممن أكد في مقابلة ماضية أن المرأة إذا توفرت لها الشروط اللازمة فلا مانع من حضورها في مجلس الخبراء، وهو خطاب كان له تداعيات واسعة.

إعرافي

يعد علي رضا إعرافي، أول شخص في طهران فائز بانتخابات خبراء القيادة، ويعد الشخصية المناسبة لرئاسة المجلس، وهو الوجه المعتدل ولديه علاقات واسعة مع التيار الإصلاحي والمعتدلين، ويبلغ من العمر 67 عامًا وهو من مواليد مدينة ميبد بمحافظة يزد وسط إيران "معقل الإصلاحيين"، وتولى العديد من المسؤوليات من بينها رئيس جامعة المصطفى العالمية في قم، وعضو في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وحاليًّا هو مدير الحوزات الدينية في إيران.