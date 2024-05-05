شرطة نيويورك تكشف حقيقة تهديدات بوجود قنابل في معابد يهودية

تلقت ثلاثة معابد (كُنّس) يهودية، ومتحف، في أمريكا، تهديدات بوجود قنابل، أمس السبت، إلا أن شرطة نيويورك لم تعتبر أيا منها ذات مصداقية، بحسب ما نقلت رويترز.

مارك ليفين الرئيس التنفيذي لمنطقة مانهاتن أشار عبر منصة "إكس" إلى أن التهديدات بوجود قنابل في المعابد اليهودية تعد "جريمة كراهية واضحة، وتأتي ضمن اتجاه متزايد لحوادث ‭‭‬‬الخداع التي تستهدف المؤسسات اليهودية".

وأضاف "من الواضح أن هذا العمل يهدف إلى بث الخوف في المجتمع اليهودي. وهذا أمر لا يمكن قبوله".

وقالت رابطة مكافحة التشهير في تقرير الشهر الماضي، إن حوادث الاعتداء والتخريب والمضايقات المعادية للسامية في الولايات المتحدة تضاعفت في العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي مع تصاعد المشاعر المعادية لليهود، بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول.