الكرملين: روسيا ملتزمة بوقف تجارب الأسلحة النووية

نفى الكرملين اليوم الجمعة، استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب.

وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية "إذا لزم الأمر" للدفاع عن "وحدة أراضيها".