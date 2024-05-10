"العمال البريطاني" يتعهد بإجراءات مشددة لوقف تدفق المهاجرين

تعهد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الجمعة، باللجوء إلى إجراءات مستلهمة من "الحرب على الإرهاب" إذا تولى الحكم، لوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون بشكل غير شرعي إلى المملكة المتحدة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، سجلت هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام (9000)، وسيكون هذا الملف أحد المواضيع الرئيسة للحملة الانتخابية المتوقعة في النصف الثاني من العام في بريطانيا.

ومن منطقة كينت (جنوب شرق البلاد) التي ينزل فيها المهاجرون الذين يقومون بالرحلة البحرية، أكد كير ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة.

وأعلن من ميناء دوفر أنه "إجراء سيؤدي ببساطة إلى طرد مئات الأشخاص سنويا" أي "1% فقط من أولئك الذين يعبرون" المانش في قوارب صغيرة "مقابل 600 مليون جنيه استرليني" (حوالي 700 مليون يورو).

وأضاف: "ليس هذا إجراء فعالا ولا استخداما حكيما لأموالكم".