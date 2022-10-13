وكالة: ولية العهد الهولندية الأميرة أماليا تحت حراسة أمنية مشددة

أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم الخميس نقلا عن ملك وملكة هولندا بأن ولية العهد الأميرة كاتارينا أماليا تخضع لإجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين.

والملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما في زيارة للسويد حاليا.

وبدأت أماليا، البالغة من العمر 18 عاما، الدراسة في جامعة أمستردام هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن ماكسيما قولها في إفادة صحفية إن مخاوف على سلامة أماليا منعتها من العيش في أمستردام مثلما خططت في الأصل.

كما نقلت الوكالة عن ماكسيما قولها "العواقب وخيمة عليها. لا تعيش حياة طلابية مثل بقية الطلاب".

ورفضت الشرطة الهولندية وجهاز الأمن القومي مناقشة الترتيبات الأمنية المحيطة بالعائلة المالكة.