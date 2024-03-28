ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 143 قتيلًا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، في قاعة حفلات بمدينة كروكوس في موسكو، إلى 143 قتيلًا.
ونشرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، قائمة محدثة للأشخاص الذين قتلوا في الهجوم، تضم 143 اسمًا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء عن "تاس" الروسية.
وأوضحت أن قائمة القتلى تم تحديثها بناء على بيانات وزارة الصحة الروسية.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 140 قتيلًا و360 مصابًا.
ورغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، إلا أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراءه.
ويوم الإثنين الماضي، قال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان إنه اعتقل 11 شخصًا بينهم 4 متشددين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.
وشهدت روسيا حدادًا وطنيًا، يوم الأحد الماضي، على ضحايا الهجوم، وتم تنكيس الأعلام، بينما وضع سكان موسكو باقات زهور في قاعة مدينة كروكوس التي تم استهدافها.