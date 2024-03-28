ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 143 قتيلًا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، في قاعة حفلات بمدينة كروكوس في موسكو، إلى 143 قتيلًا.

ونشرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، قائمة محدثة للأشخاص الذين قتلوا في الهجوم، تضم 143 اسمًا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء عن "تاس" الروسية.

وأوضحت أن قائمة القتلى تم تحديثها بناء على بيانات وزارة الصحة الروسية.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 140 قتيلًا و360 مصابًا.