كيف سيؤثر مقتل رئيسي على دعم طهران لحماس والجهاد الإسلامي؟

تباينت الآراء السياسية بشأن تأثير حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الدعم المقدم من قبل طهران لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خاصة أن الحركتين تعتمدان بشكل أساسي على الدعم المالي والعسكري الإيراني.

وأدى سقوط طائرة هليكوبتر إلى مصرع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين، حيث عثرت فرق البحث على حطام متفحم للطائرة.

وإثر الحادثة، قدمت حماس والجهاد الإسلامي، في بيانين منفصلين، التعازي لإيران بوفاة رئيسي ووزير خارجيته، واصفتين الحادث بـ"الأليم والمصاب الجلل"، ومعبرتين عن تضامنهما مع القيادة والحكومة الإيرانيتين.

كما أشادت الحركتان بما قالتا إنها "مواقف مشرفة" للقيادة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تعتبر الحركتان إيران حليفاً مهماً واستراتيجياً.

وتنظر إسرائيل بدورها إلى دعم طهران كأحد أسباب الهجوم الواسع الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترى الحركتان أن عهد الرئيس الإيراني كان "مميزاً" في الصراع مع إسرائيل، حيث شهد أول عملية قصف إيرانية مباشرة لأهداف في إسرائيل، رداً على اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.