بعد ساعات من الإفراج .. رفع شكوى ضد صحفيتين إيرانيتين بسبب الحجاب

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة في طهران رفعت شكوى ضد الصحفيتين "نيلوفر حامدي وإلهه محمدي"، وذلك بعد الإفراج عنهما الليلة البارحة بكفالة مالية.

وقال موقع "روز بلاس" الحكومي:"بعد ظهور الصحفيتين عقب إطلاق سراحهما بكفالة بلا حجاب، وانتشار صورهما في الفضاء الإلكتروني، تم رفع دعوى جديدة ضدهما في مكتب المدعي العام في طهران".

ونقل الموقع عن مصدر في مكتب المدعي العام بطهران قوله "إنه تم رفع قضية جديدة ضد حامدي ومحمدي في نيابة طهران عقب كشف كلّ منهما حجابها، بعد إطلاق سراحهما بكفالة، ونشرها في الفضاء الإلكتروني".