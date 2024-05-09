هل تمرد نتنياهو على ضغوط أمريكا والغرب بشأن اجتياح رفح؟

رغم التحذيرات الدولية بشأن عدم الإقدام على أي خطوة عسكرية في رفح، إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب صادقوا على عملية عسكرية وصفوها بالمحدودة في المدينة، بدأت مع إعادة السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وجاءت العملية عقب الهجوم الذي نفذه عناصر من حركة "حماس" على موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من قذائف الهاون أدى لمقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين.

وأفادت تقارير دولية بأن هناك "حالة فتور" في العلاقة بين الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، حول إصرار الأخير على اقتحام رفح، في ظل وجود مئات آلاف من النازحين دون تقديم خطة لإجلائهم.