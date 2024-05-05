بشعارات وأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون حفل تخرج في جامعة أمريكية (فيديو)

قاطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين حفل تخرج أقيم في جامعة ميشيغان في أمريكا يوم السبت، وعطلوا لفترة وجيزة مسيرة الحفل، رافعين أعلام فلسطين، ورددوا شعارات مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع.

وأظهرت مقاطع مصورة عديدة مشاهد المتظاهرين، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "ACAB" و"فلسطين حرة حرة" و"UM تمول الإبادة الجماعية".

وبينما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في جامعة فرجينيا، تستعد الجامعات الأمريكية لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج، بحسب ما نقلت رويترز.