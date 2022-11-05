لماذا فشلت الأحزاب العربية في تمثيل مناسب بالكنيست ومنحت نتنياهو الأغلبية؟

تسبب فشل الأحزاب العربية في خوض انتخابات الكنيست الأخيرة ضمن قائمة موحدة، بمنح بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي، الأغلبية المطلقة في الكنيست لتشكيل الحكومة الجديدة والعودة لرئاسة وزراء إسرائيل.

وأكد خبراء ومختصون سياسيون، أن فشل الأحزاب العربية بالانتخابات جاء على إثر الاختلافات الأيديولوجية والحسابات الشخصية الضيقة لقادة الأحزاب، والأهداف التي يسعى كل حزب لتحقيقها من انضمامه للكنيست.

ويشكل المواطنون العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من سكان إسرائيل، بتعداد يفوق المليوني شخص بقليل، إلا أن تمثيلهم في الكنيست وفق الانتخابات الأخيرة لا تتجاوز نسبته 8.3%، بواقع 10 مقاعد من أصل 120 مقعداً في الكنيست، ما يعكس تمثيلا منخفضا مقارنة بعدد العرب في إسرائيل.

ورغم أن مشاركة الناخبين العرب كانت أعلى من التقديرات التي سبقت انتخابات الكنيست، إلا أن تشتت الكتل العربية إلى ثلاث كتل، حجب أصوات آلاف العرب الذين صوتوا لحزب "بلد" الذي يقوده سامي أبوشحادة، والذي انشق قبيل الانتخابات عن القائمة المشتركة التي يقودها أيمن عودة.