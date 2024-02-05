روسيا تتوعد بـ"رد قوي" على خطط أمريكا النووية في بريطانيا

توعد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي جاتيلوف، برد قوي من بلاده على "خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في بريطانيا".

وقال "غاتيلوف" اليوم الإثنين، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية إن "موسكو تراقب المعلومات حول إعادة تنشيط قاعدة جوية في بريطانيا بالأسلحة النووية الأمريكية"، مضيفا "هناك حديث أيضا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق، وإلى بولندا وكل هذا يخلق وضعا متوترا".

وتابع المسؤول الروسي قائلا "نحن نراقب كيف تسير التطورات في هذا الاتجاه، بالطبع، إذا كان الأمر كذلك، فستضطر روسيا إلى الرد بالمثل".

وفي وقت سابق، كشف صحيفة تلغراف البريطانية، نقلا عن وثائق للبنتاغون، أن "الولايات المتحدة تخطط لأول مرة منذ 15 عاما لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة"، وذلك بسبب "تزايد التهديد الروسي".