البنتاغون: لسنا في حرب مع الحوثيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وفي الوقت نفسه، كشفت الوزارة عن تفاصيل الجولة الخامسة من الضربات التي شنتها على الميليشيا خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن الغارات، بما في ذلك استهداف صاروخين مضادين للسفن يوم الخميس، "ذات طبيعة دفاعية بحتة".

وأضافت "لسنا في حالة حرب مع الحوثيين".

وتابعت: "الحوثيون هم الذين يواصلون إطلاق صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن على البحارة الأبرياء.. ما نقوم به مع شركائنا هو دفاع عن النفس".