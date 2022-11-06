صدامات عنيفة غرب إيران بعد دفن متظاهرة كردية توفيت في طهران



شهدت مدينة مريوان التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، اليوم الأحد، احتجاجات شعبية وصدامات مع قوات الأمن عقب دفن متظاهرة كردية.

وتوفيت الطالبة الكردية من سكان مدينة مريوان نسرين قادري، يوم الجمعة الماضي، بالعاصمة طهران، عقب اعتقالها من قبل قوات الشرطة وتعرضها للتعذيب، وفق معارضين للنظام الإيراني.

وقال وسائل إعلام إيرانية معارضة، إن "جثة نسرين قادري في مريوان دفنت فجر اليوم الأحد، مع انتشار أمني واسع ومنع الناس من الحضور في هذه المراسم".