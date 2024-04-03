استقالة رئيسة برلمان جنوب إفريقيا

استقالت رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا، نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، التي تطالها اتهامات بالفساد، حسبما أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الذي يتولّى السلطة)، الأربعاء، قبل شهرين من الانتخابات التشريعية الحاسمة.

وقال الحزب: "يستطيع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن يؤكد أنّ خطاب استقالة الرفيقة نوسيفيوي مابيسا نكاكولا قد تمّ استلامه رسمياً". وأضاف أنّ الحزب أعرب عن تقديره لالتزامها "بالحفاظ على صورته" عبر اتخاذ قرار بالتنحي قبل أن يُطلب منها ذلك.

واتُهمت نوسيفيوي مابيسا نكاكولا (67 عاماً)، التي ترأس البرلمان منذ العام 2021، وهي عضو في اللجنة التنفيذية الوطنية النافذة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي منذ نهاية الفصل العنصري، بتلقّي مبالغ نقدية كبيرة من مقاول عسكري عندما كانت وزيرة للدفاع (2014-2021).

ورفضت المحكمة استئنافاً طارئاً من رئيسة البرلمان؛ ما يمهّد الطريق لاحتمال توقيفها.

وبعد تفتيش منزلها قبل أسبوعين، قدّمت مابيسا نكاكولا استنئافاً لمحاولة تجنّب توقيفها الذي وصفته بأنّه "غير قانوني"، في ضوء الأدلّة "الضعيفة" التي تمّ جمعها ضدّها.