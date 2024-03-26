مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على قاعدة بحرية في باكستان

قال مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا قاعدة جوية بحرية باكستانية؛ ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل من قوات شبه عسكرية، بينما قتلت قوات الأمن المهاجمين الخمسة جميعًا في نيران انتقامية.

والهجوم الذي وقع أمس الاثنين على قاعدة توربات في جنوب غرب باكستان وفقًا لوكالة "رويترز"، هو الهجوم الثاني الذي يشنه مسلحون من عرقية البلوش على منشأة عسكرية خلال الأسبوع المنصرم.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف "لقد نجونا من خسارة فادحة".

وقال متحدث باسم البحرية الباكستانية، إن المهاجمين الخمسة قتلوا بعدما حاولوا اقتحام القاعدة.

وقال بيان عسكري، إن جنديًّا من قوات شبه عسكرية قتل أيضًا في الهجوم.