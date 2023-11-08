بين زحمة الوساطات وحصار العقوبات.. ما سيناريوهات أزمة النيجر؟

أثار طلب النيجر وساطة من توغو للتدخل من أجل تخفيف عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وتسهيل استكمال الانسحاب الفرنسي من البلاد، تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة بهذا البلد الذي يعيش أزمة محتدمة بعد إسقاط الرئيس المنتخب محمد بازوم عبر انقلاب عسكري في يوليوالماضي.

وقال المحلل السياسي النيجري عبد الرحمان نوحو إن: "الأزمة في النيجر مفتوحة على عدة سيناريوهات لكن أسوأها أن يستمر الوضع على حاله، سيعاني الشعب كثيرًا بسبب العقوبات الاقتصادية وغياب حلول عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية".

وطلب النظام العسكري الحاكم في النيجر تدخل توغو للعب دور الوساطة في المنطقة وتخفيف تداعيات عقوبات "إيكواس" وتسهيل استكمال الانسحاب الفرنسي من البلاد، بحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، أمس الثلاثاء.

وأضاف نوحو لـ "إرم نيوز" أن: "المجلس العسكري لم يرسل إشارات حول تقديم تنازلات لذلك قد يستمر الوضع على ما هو عليه، أما السيناريو الثاني، وهو المستبعد في الوقت الحالي على الأقل، فهو أن يقدم تنازلات تتمثل أوّلًا في إخلاء سبيل الرئيس الشرعي للبلاد المعتقل وتنظيم حوار وطني".