من أقصى اليمين إلى اليسار.. من هم أبرز المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي؟
تتقدم مئات القوائم لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تنطلق، الخميس، من هولندا، وفي السباق وجوه سياسية بارزة من بينها: رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية الحالية، الألمانية أورسولا فوندر لاين.
واختار حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف النزول بكامل ثقله إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، بترشيح رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني للانتخابات الأوروبية، وهي تتطلع إلى تطبيق "النموذج الإيطالي" في كامل أوروبا، وتطرح شعار: "افعلوا في أوروبا ما فعلناه في إيطاليا".
ويقوم مشروع ميلوني على إنشاء تحالف كبير، من أقصى اليمين إلى يمين الوسط، على صورة ما تصفه الآن بـ "النموذج الإيطالي" وإعادة اليسار إلى المعارضة. ومن المنتظر أن يضم الائتلاف الذي سيكوّن مجموعتها الأوروبية المحافظين، والإصلاحيين الأوروبيين، وستتولّى هي قيادته.
غير أن المشروع يواجه مخاطر الانتكاس بالنظر إلى الخلافات الجوهرية بين مكونات اليمين الأوروبي المتطرف ومرجعيات كل حزب، وسياساته الداخلية، كما يقول مراقبون.
وفي ألمانيا تمثل رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية أورسولا فوندرلاين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتُعد من أبرز المرشحين لهذا الاستحقاق، وتنافس من أجل رئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مع 7 مرشحين آخرين، فيما يتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (أقصى اليمين) لهذا الموعد الانتخابي بقائمة يرأسها ماكسيمليان كراخ.
وفي فرنسا تقدمت 37 قائمة لهذا الموعد الانتخابي، ويرأس جوردان بارديلا قائمة حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) للمرة الثانية على التوالي، فيما ترأس فاليري هاير (37 عامًا) قائمة الأغلبية الرئاسية، وترفع القائمة شعار "حاجة أوروبا"، ويرأس رافائيل كلوكسمان قائمة الحزب الاشتراكي الفرنسي.
وفي السويد يمثل يوناس خوستيدت المرشح الرئيس لحزب اليسار في الانتخابات الأوروبية المرتقبة.
ويتكون البرلمان الأوروبي الحالي من 7 أحزاب، في طليعتها حزب الشعب الأوروبي الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد بـ 177 مقعدًا، يليه التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بـ 140 مقعدًا، وحزب تجديد أوروبا بـ 102 مقعد.
أما بقية الأحزاب، كحزب الخضر الأوروبي، والمحافظون، والإصلاحيون الأوروبيون، ومجموعة الهوية والديمقراطية، واليسار في البرلمان الأوروبي، فتشغل على التوالي 72 و68 و59 و37 مقعدًا.