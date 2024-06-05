من أقصى اليمين إلى اليسار.. من هم أبرز المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي؟

تتقدم مئات القوائم لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تنطلق، الخميس، من هولندا، وفي السباق وجوه سياسية بارزة من بينها: رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية الحالية، الألمانية أورسولا فوندر لاين.

واختار حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف النزول بكامل ثقله إلى هذا الاستحقاق الانتخابي، بترشيح رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني للانتخابات الأوروبية، وهي تتطلع إلى تطبيق "النموذج الإيطالي" في كامل أوروبا، وتطرح شعار: "افعلوا في أوروبا ما فعلناه في إيطاليا".

ويقوم مشروع ميلوني على إنشاء تحالف كبير، من أقصى اليمين إلى يمين الوسط، على صورة ما تصفه الآن بـ "النموذج الإيطالي" وإعادة اليسار إلى المعارضة. ومن المنتظر أن يضم الائتلاف الذي سيكوّن مجموعتها الأوروبية المحافظين، والإصلاحيين الأوروبيين، وستتولّى هي قيادته.

غير أن المشروع يواجه مخاطر الانتكاس بالنظر إلى الخلافات الجوهرية بين مكونات اليمين الأوروبي المتطرف ومرجعيات كل حزب، وسياساته الداخلية، كما يقول مراقبون.