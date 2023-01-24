سيناتور أمريكي: سأتقدم بمشروع لحظر "تيك توك" في كل الولايات المتحدة

قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي، وهو جمهوري يؤيد اتباع نهج صارم مع الصين، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم مشروع قانون لحظر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" في الولايات المتحدة.

ويواجه "تيك توك"، وهو تابع لشركة "بايتدانس" الصينية، بالفعل حظرًا يمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام أو تحميل البرنامج على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وأضاف هاولي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "تيك توك هو الباب الخلفي للصين على حياة الأمريكيين، إنه يهدد خصوصية أطفالنا وصحتهم العقلية أيضًا".

وتابع: "الآن سأتقدم بتشريع لحظره في جميع أنحاء البلاد"، لكن هاولي لم يحدد موعدًا للتقدم بمشروع القانون.