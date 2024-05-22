إيران تقلل من دور تركيا في الوصول لموقع طائرة "رئيسي"
قللت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، من الدور الذي لعبته طائرة مسيرة تركية في الوصول إلى موقع تحطم الهليكوبتر التي كانت تنقل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وأشادت في المقابل بأداء مسيراتها. وفق وكالة "رويترز".
وكانت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن مسيّرة تركية من طراز "أكينجي" حددت "مصدر حرارة يشتبه في أنه حطام الهليكوبتر التي كانت تنقل الرئيس رئيسي"، وأبلغت السلطات الإيرانية بإحداثياتها.
وقال الجيش الإيراني في بيان "رغم أن تركيا أرسلت مسيّرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية، فإن هذه المسيرة فشلت في تحديد موقع التحطم بدقة بسبب عدم وجود معدات كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب"، في إشارة إلى الأحوال الجوية السيئة التي يُعتقد أنها كانت سبب الحادث.
وذكرت القوات المسلحة الإيرانية أنه لم يتسن لها نشر مسيراتها المتقدمة فور وقوع الحادث، والمجهزة برادارات ذات فتحات تركيبية، لأنها كانت في مهمة في شمال المحيط الهندي، إلا أنه جرى استدعاؤها، ما ساعد في الوصول للموقع.
وقالت وكالة (إرنا)، إن الإحداثيات التي أبلغت بها المسيّرات التركية كانت بعيدة بسبعة كيلومترات.
وذكر الجيش الإيراني أنه اختار تركيا من بين "الدول الصديقة" للمساعدة في مهمة البحث نظرًا لقربها من موقع الحادث بشمال غربي البلاد.