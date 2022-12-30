فرنسا تدعو تركيا للتمييز بين حزب العمال الكردستاني والأكراد

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنقرة إلى التمييز بين "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، والأكراد، وفق ما ذكرت الوزارة.

وأجرت كولونا اتصالاً هاتفياً، الخميس، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، بعد أسبوع من حادثة إطلاق نار في باريس، نفذها رجل فرنسي يبلغ 69 عامًا أقر بأنه "عنصري"، أدت إلى مقتل ثلاثة اكراد.

وكانت أنقرة استدعت السفير الفرنسي في تركيا.

وذكر بيان للخارجية الفرنسية، أن كولونا "أشارت إلى ضرورة التمييز بين حزب العمال الكردستاني المدرج على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، والحركات الكردية الأخرى غير العنيفة"، مؤكدة "تمسك فرنسا بحرية الصحافة وحرية التعبير".