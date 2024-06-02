مرشحتان تتجهان للقضاء على هيمنة الرجال بانتخابات الرئاسة المكسيكية

بات بحكم المؤكد أن المكسيك في طريقها لكسر قرون من هيمنة الرجال على المنصب السياسي الأعلى في البلاد، وذلك بعد أن كشفت استطلاعات الرأي بأن مرشحة الرئاسة في الانتخابات المكسيكية كلوديا شنباوم ستصبح أول رئيسة للمكسيك.

وقالت شنباوم، التي تنتمي لحزب "مورينا" الحاكم لبي بي سي، إن حقيقة وجود مرشحتين رئيسيتين في الانتخابات تعدُّ دلالة على أن المجتمع المكسيكي بدأ يتطور أخيرًا.

التغيرات الثقافية

وتعد سوشيتل غالفيز هي المنافسة الأقرب لشنباوم، والرجل الوحيد الذي يخوض السباق الرئاسي يحتل المركز الثالث.

وقالت العمدة السابقة لمدينة مكسيكو سيتي شنباوم إن "المكسيك كانت تُعرف بأنها بلاد تتحيز جنسيًّا (لصالح الذكر) طوال سنوات كثيرة. لكن المكسيكيين الآن تحكمهم العديد من النساء، وهذا يُعدُ تغييرًا"، وهي تشير بذلك إلى موضوع المساواة بين الجنسين في الحكومة وإلى العدد الكبير من النساء اللواتي يشغلن منصب حاكم ولاية.

وأكدت المرشحة أن "التغيرات الثقافية العميقة لا تحدث بين عشية وضحاها".