قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، واضطرت إلى التراجع نتيجة للأعمال الهجومية واسعة النطاق التي تنفذها القوات الروسية في مقاطعة سومي الحدودية.

وأضاف الزعيم الشيشاني عبر قناته الشخصية على "تليغرام"، أن العمل المنسق والفعال لمقاتلي جميع الوحدات الروسية جعل من الممكن تحقيق هذه النتيجة "خلال 3 أيام فقط".

وأعلن قديروف، أن فوج "أخمات- الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية حرر بلدة "ريزيفكا" في مقاطعة سومي الحدودية مع مقاطعة كورسك.

وتابع "نفذ جنود فوج أخمات-الشيشان، التابع لوزارة الدفاع الروسية بقيادة إسلامبيك سالييف مع جنود من وحدات روسية أخرى، عمليات تكتيكية وتحرير بلدة أخرى من العدو هي بلدة ريزيفكا الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك".