انتصار جديد.. محكمة أمريكية ترفض حذف اسم ترامب من بطاقات الاقتراع

ويشكل القرار انتصاراً جديداً لترامب البالغ 77 عاما، والذي لم يسحب اسمه حتى الآن من أي بطاقة اقتراع رغم الشكاوى القضائية المرفوعة ضده.

وكانت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسيبيليتي أند إثيكس" تقدمت بالطلب معتبرة أن ترامب لا يمكنه الترشح لمناصب انتخابية؛ بسبب الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقد تؤدي شكاوى قضائية جديدة مماثلة في ولايات أخرى إلى طرح مسألة عدم أهلية ترامب للترشح أمام المحكمة الأميركية العليا، حيث يتمتع المحافظون بالغالبية.

ورحبت حملة دونالد ترامب بقرار القاضية والاس، ووصفته بأنه يشكل "مسماراً جديداً في نعش الاحتجاجات المناهضة لأميركا على بطاقات الاقتراع".