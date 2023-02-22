تقرير: وزير خارجية الصين يعد بوتين بـ"دور بنّاء" في أوكرانيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بكين "ستؤدي دوراً بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا".

ونقلت "تاس" عن الوزير الصيني قوله إن "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دوراً بناء في التسوية السياسية للأزمة".