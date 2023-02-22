تقرير: وزير خارجية الصين يعد بوتين بـ"دور بنّاء" في أوكرانيا
أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بكين "ستؤدي دوراً بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا".
ونقلت "تاس" عن الوزير الصيني قوله إن "الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دوراً بناء في التسوية السياسية للأزمة".
"وانغ قال لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم"
وزارة الخارجية الصينية
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن وانغ، الذي يزور روسيا، تعهد خلال لقاء مع بوتين، اليوم الأربعاء، بتعزيز التعاون بين البلدين.
وأوضحت أن "وانغ قال لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم".