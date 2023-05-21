زيلينسكي: صيغة كييف للسلام تعبير واضح عن العقلانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام زعماء دول مجموعة السبع الأحد، إن خطة كييف لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا تعبير واضح عن العقلانية.

وسعى زيلينسكي، الذي شارك بالحضور الشخصي في قمة مجموعة السبع في اليابان، منذ شهور إلى الحصول على دعم عالمي من أجل "صيغة السلام".