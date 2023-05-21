زيلينسكي: صيغة كييف للسلام تعبير واضح عن العقلانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام زعماء دول مجموعة السبع الأحد، إن خطة كييف لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا تعبير واضح عن العقلانية.
وسعى زيلينسكي، الذي شارك بالحضور الشخصي في قمة مجموعة السبع في اليابان، منذ شهور إلى الحصول على دعم عالمي من أجل "صيغة السلام".
وأضاف في الكلمة التي نُشرت على موقعه على الإنترنت "نتوحد حول مبدأ آخر العقلانية، نتصرف دائما بشكل عملي لحماية قيمنا. وصيغة السلام الأوكرانية هي تعبير واضح عن العقلانية. أشكركم على دعم صيغتنا".
وحث زيلينسكي الحلفاء من دول الغرب وغيرها على المضي قدمًا في الخطوات الاقتصادية والعسكرية لدعم كييف مع استمرار الغزو الروسي الذي بدأ قبل قرابة 15 شهرًا.