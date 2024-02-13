مايك جونسون يرفض مشروع قانون المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أمس الإثنين، مشروع قانون يعمل عليه حاليًّا مجلس الشيوخ لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار.

ونقلت صحيفة واشنطن تايمز، عن بيان لجونسون، أوضح فيه، أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو "عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة".

وأضاف "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظلّ صامتًا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة غير الشرعية القادمة من أمريكا الجنوبية ودول الكاريبي، مبينًا أنّه "في غياب أيّ تعديل"من جانب مجلس الشيوخ لهذا النصّ "سيواصل مجلس النواب العمل وفقًا لإرادته على هذه القضايا المهمّة".

وتعد هذ الحزمة محلًّا للنقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضعًا للخلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية والجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونغرس في دورته الحالية.