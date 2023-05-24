تحديات عدة تنتظر السفير الصيني الجديد في أمريكا

وصل سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة إلى أمريكا، متعهّدا تحمّل عبء "المسؤولية الكبيرة" المترتبة على علاقة بين قوتين عظميين "تواجه تحديات شديدة".

ووصل شيه فنغ، وهو دبلومسي يتمتع بخبرة واسعة في واشنطن، إلى نيويورك الثلاثاء، وفق ما جاء في بيان لسفارة بكين في الولايات المتحدة.

ويحل بذلك مكان تشين غانغ، الذي غادر منصبه في وقت سابق هذا العام لتولي حقيبة وزير الخارجية.

وقال شيه، للصحافيين في المطار بحسب بيان على موقع السفارة: "حاليًّا، تواجه العلاقات الصينية الأمريكية صعوبات جدية وتحديات شديدة".