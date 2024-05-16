السلطات الفرنسية تفكك شبكة لتنظيم "زيجات صورية" بهدف الإقامة

كشفت السلطات الفرنسية عن "شبكة" يديرها رجلان من أصل جزائري لتنظيم "زيجات صورية" بهدف الحصول على الإقامة.

ومثل كثيرين غيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، يلجأ جزائريون في فرنسا إلى "الزواج الصوري" أو "المزيف" بغرض تسوية أوضاعهم والحصول على تصريح الإقامة.

ويرفض رؤساء البلديات الفرنسية الاحتفال بالزواج عندما تكون لديهم شكوك حول حقيقته ويقومون بإبلاغ المحاكم بذلك، لأن القانون يشدد العقوبة ضد الزواج الصوري في فرنسا.

ولم تكن هذه هي الحال في مدينة "ريم" الفرنسية، حيث تم الاحتفال بعشر زيجات وهمية بين عامي 2015 و2018.

وتم الحكم في قضية هذه الزيجات، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "لونيون" الفرنسية.