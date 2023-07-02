الجيش الأوكراني: روسيا تشن أول هجوم ليلي بمسيرات على كييف منذ 12 يومًا
قال مسؤولون عسكريون في أوكرانيا الأحد إن روسيا شنَّت هجومًا الليلة الماضية بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة المحيطة بها للمرة الأولى منذ 12 يومًا، وأضافوا أن أنظمة الدفاع الجوي دمَّرت جميع الأهداف لدى اقترابها.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن "الهجوم الروسي شمل ثماني طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وثلاثة صواريخ كروز، مضيفة أنها أسقطتها".
وقال الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تطبيق تيليغرام "هجوم آخر للعدو على كييف".
وذكر القائد العسكري للمنطقة روسلان كرافتشينكو أن "ثلاثة منازل تضررت نتيجة سقوط حطام من الطائرات المسيرة بمنطقة كييف كما أصيب شخص".
وسمع شهود من رويترز دوّي انفجارات يشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافًا. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.
وكانت صفارات الإنذار دوَّت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي للتحذير من غارات جوية.