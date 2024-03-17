ردود أفعال غربية متواترة على فوز بوتين بولاية جديدة
تواترت أولى ردود الأفعال فور إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الروسية والتي أظهرت فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة بنسبة أكثر من 87% من الأصوات.
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بوتين الذي يتجه إلى الفوز في انتخابات رئاسية من دون معارضة في روسيا، يريد "أن يحكم إلى الأبد".
ونشر زيلينسكي رسالة على مواقع التواصل جاء فيها: "من الواضح للجميع أن هذا الشخص، كما حصل غالبا في التاريخ، مهووس بالسلطة ويبذل ما في وسعه للحكم إلى الأبد"، مؤكدا أن الانتخابات الروسية لا تتمتع "بأي شرعية".
انتخابات في مناخ من "القمع الشديد"
من جهتها اعتبرت بولندا أن الانتخابات الرئاسية الروسية "غير قانونية".
وقالت الخارجية البولندية في بيان إن "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، لافتة إلى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" وفي المناطق المحتلة من أوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وكانت الانتخابات الرئاسية الروسية جرت على مدى ثلاثة أيام وانتهت اليوم الأحد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرة إلى حصوله على نسبة 87% بعد فرز ربع الأصوات.
تعليق البيت الأبيض
بدوره، قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة" لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه، بحسب ما نقلت رويترز.
وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.
تعليق بريطانيا
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأحد عن أسفه لعدم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في روسيا.
كما استنكر كاميرون في منشور على منصة إكس "التنظيم غير القانوني للانتخابات على الأراضي الأوكرانية، وغياب الخيارات أمام الناخبين" و"غياب المراقبة المستقلة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".