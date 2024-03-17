ردود أفعال غربية متواترة على فوز بوتين بولاية جديدة

تواترت أولى ردود الأفعال فور إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الروسية والتي أظهرت فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة بنسبة أكثر من 87% من الأصوات.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بوتين الذي يتجه إلى الفوز في انتخابات رئاسية من دون معارضة في روسيا، يريد "أن يحكم إلى الأبد".

ونشر زيلينسكي رسالة على مواقع التواصل جاء فيها: "من الواضح للجميع أن هذا الشخص، كما حصل غالبا في التاريخ، مهووس بالسلطة ويبذل ما في وسعه للحكم إلى الأبد"، مؤكدا أن الانتخابات الروسية لا تتمتع "بأي شرعية".