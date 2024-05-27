مسؤول إيراني: الإمام المهدي كان يتجول بالقرب من مروحية رئيسي

قال قائم مقام مدينة نيسابور الإيرانية مهدي دونده، إن أحد شيوخ نيشابور شاهد الإمام المهدي، وهو يسير بتوتر وقلق على طريق تحطم مروحية إبراهيم رئيسي.

وأعلنت السلطات الإيرانية مقتل رئيسي ومسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بعد تحطم المروحية تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بينما كانت عائدة من أذربيجان.

واجرى رئيسي زيارة رسمية لأذربيجان في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذري إلهام علييف.

وفي طريق العودة تحطمت الطائرة الرئاسية في منطقة جبلية وعرة وسط أجواء ضبابية صعبت من عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت أكثر من 17 ساعة، انتهت بالكشف عن مقتل الرئيس الإيراني وكل مرافقيه في الطائرة المنكوبة.