تقرير: بوادر أزمة بين لندن وروما بسبب "مرحبًا بكم في بريطاليا"



كشفت صحيفة فرنسية، عن وجود بوادر أزمة بين بريطانيا وإيطاليا، على خلفية تقرير إخباري أثار غضب روما.

وكانت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية نشرت مؤخرًا تقريرًا تسبب بغضب الإعلام الإيطالي، حيث أكد الأخير أن بلاده ليست بحاجة إلى "تلقّي دروس" من قبل لندن.

وقالت صحيفة "ليزيكو" إن الأوساط السياسية والإعلامية الإيطالية عبرت عن غضبها من مقارنة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها بريطانيا وتسببت باستقالة ليز تراس بالأوضاع داخل إيطاليا.

وأوضحت في تقريرها، أن بوادر الأزمة بين لندن وروما انطلقت عندما أثارت مجلة "ذي إيكونوميست" (الاقتصادية) غضب الإعلام الإيطالي، بعد نشر مقال تضمّن عبارات مستعارة ولعبًا بالمفردات، وذلك بقولها: "مرحبا بكم في بريطاليا".

واعتبرت وسائل إعلام إيطالية أن المعنى المقصود بالعبارة هو أن "روما تشهد بدورها حالة من التخبط والفوضى على الطريقة البريطانية"، وفق التقريرالفرنسي.

وأثار الرسم المرافق للمقال على غلاف المجلة الأسبوعية البريطانية استياء الإيطاليين، حيث تظهر رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس وهي ترتدي زي مصارع روماني متسلّحة بشوكة من "السباغيتي" ودرعًا من البيتزا، وهو رسم مستوحى من عناصر تمثّل عادات إيطالية وجزءًا من ثقافتها.

