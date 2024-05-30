كيف ستؤثر إدانة ترامب على حظوظه في السباق الرئاسي؟

كشف استطلاع للرأي عن مدى تأثير إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حظوظه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المُقبل.

ويواجه ترامب 34 تهمة تزوير جنائية في سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016، والتي يقول المدعون العامون إنها كانت محاولة غير قانونية للتأثير على الانتخابات.

وفي الوقت الراهن، تواصل هيئة المحلفين في نيويورك تداولاتها عمّا إذا كان يجب إدانة الرئيس ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.