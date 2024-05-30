كيف ستؤثر إدانة ترامب على حظوظه في السباق الرئاسي؟
كشف استطلاع للرأي عن مدى تأثير إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حظوظه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المُقبل.
ويواجه ترامب 34 تهمة تزوير جنائية في سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016، والتي يقول المدعون العامون إنها كانت محاولة غير قانونية للتأثير على الانتخابات.
وفي الوقت الراهن، تواصل هيئة المحلفين في نيويورك تداولاتها عمّا إذا كان يجب إدانة الرئيس ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته "NPR -PBS NewsHour-Marist"، الخميس، أن 67% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني قالوا إنه لن يحدث أي فرق في تصويتهم إذا ثبت أن ترامب مذنب في المحاكمة.
وقال نحو 17% من ذات العينة إنهم سيكونون أقل احتمالا للتصويت لصالح الرئيس السابق إذا أدين، فيما قال 15% منهم إن الحكم بالإدانة سيجعلهم أكثر عرضة للتصويت لصالح ترامب.
وفي المقابل، أي إذا ثبت أن ترامب غير مذنب، قال 76% من الناخبين إن القرار لن يؤثر في تصويتهم، وأوضح 9% أنهم سيكونون أقل احتمالا للتصويت لصالح ترامب، وبين 14% أنهم سيكونون أكثر عرضة للتصويت له.
وشمل الاستطلاع 1261 شخصًا بالغًا، وأجري في الفترة من الـ21 إلى الـ23 من شهر مايو الجاري، عبر الهاتف باستخدام مقابلات حيّة أو عبر الرسائل النصية أو عبر الإنترنت.