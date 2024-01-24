غضب في أنغولا بعد اقتحام منزل رئيس "إيكاس"

وأوضحت الخارجية الأنغولية، في بيان صحفي، نشر في 19 يناير/ كانون الثاني، أنها علمت من مصادر خاصة أن المتسللين "هاجموا رئيس مفوضية الإيكاس ومساعده في الغابون، مرتدين زيَّ القوات المسلحة الغابونية".

وأعربت إزميرالدا ميندونسا، وزيرة الدولة الأنغولية للشؤون الخارجية، عن استيائها العميق"، وطالبت السلطات الغابونية "بتفسيرات معقولة حول الدوافع والأهداف الحقيقية التي يسعى المواطنون الغابونيون إلى تحقيقها ضد السلطات الأنغولية".

وأضافت المجلة الفرنسية: "في اليوم التالي للهجوم، اتصل رئيس مفوضية إيكاس بالحكومة الغابونية لمعرفة ملابسات الحادث"، وأشارت "جون أفريك" إلى أن محاكم ليبرفيل فتحت تحقيقًا، موضحة أنه تم القبض على عدد من عناصر أجهزة الشرطة، بينما أشارت وزارة الداخلية في خطاب إلى أن "الغابون، المعروفة بحسن الضيافة ومكانتها الدبلوماسية، لا تنوي الخروج عن التزاماتها الدولية والمجتمعية فيما يتعلق بحماية الدبلوماسيين".

وأدانت السلطات الغابونية هذا "العمل المؤسف"، وأكدت أنها "تتابع الإجراءات باهتمام كبير". في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الأنغولية القائم بأعمال سفارة الغابون "لطلب توضيحات".

وأشارت "جون أفريك" إلى أن الحادث أدى إلى تفاقم الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين بعد انقلاب 30 أغسطس/آب الماضي.