في مستهل "رحلة صعبة".. بلينكن يجري محادثات في الصين لترسيخ العلاقات

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين، اليوم الخميس، خلال زيارة لترسيخ العلاقات مع الصين، إلى توفير فرص متكافئة للشركات الأمريكية، بحسب "رويترز".

جاء ذلك في مستهل زيارة تهدف إلى حل مجموعة من القضايا محل الخلاف التي قد تهدد تحسن العلاقات في الآونة الأخيرة.

وتعدّ زيارة بلينكن أحدث اتصال رفيع المستوى بين البلدين. وهو ما أدى، إلى جانب مجموعات عمل أخرى تتناول مسائل مثل التجارة العالمية والاتصالات العسكرية، إلى تخفيف حدة التوتر العام الذي دفع العلاقات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في أوائل العام الماضي.

لكنّ هناك خلافات متزايدة بين واشنطن وبكين بشأن كيفية عمل الشركات الأمريكية في الصين والصادرات الصينية وقدرات التصنيع، كما تتزايد التوترات بشأن دعم بكين لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن أثار، خلال الاجتماع مع أمين عام الحزب الشيوعي في شنغهاي تشن جينينغ، مخاوف بشأن "السياسات التجارية والممارسات الاقتصادية غير السوقية" للصين.

وشدد بلينكن أيضاً على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة منافسة اقتصادية متطورة مع الصين وتوفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأمريكية العاملة في الصين.

وترفض الصين الانتقادات التي لا أساس لها بأن قدراتها التصنيعية مفرطة، وأضافت أن صناعاتها التي تتنوع بين السيارات الكهربائية إلى ألواح الطاقة الشمسية تنافسية ومبتكرة.

وقال تشن إن أحدث مكالمة بين زعيمي البلدين ساعدت في "التنمية المستقرة والجيدة للعلاقات بين بلدينا. سواء اخترنا التعاون أو المواجهة، فإن ذلك يؤثر على رفاهية الشعبين وكلا البلدين ومستقبل البشرية".