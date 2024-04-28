5 قتلى بينهم مغن وعضو في مجلس بلدي جنوب غرب كولومبيا

قتل خمسة أشخاص، بينهم مغنٍ وعضو في مجلس بلدي، إثر حادثين منفصلين في جنوب غرب كولومبيا المضطرب، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقُتل عضو المجلس البلدي جون فريدي جيل بالرصاص في خاموندي في مقاطعة فالي ديل كاوكا، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن السياسي كان يساريًّا وعضوًا في حزب السكان الأصليين "الحركة البديلة الاجتماعية للسكان الأصليين" (مايس).

وأشارت وسائل الإعلام، بأن فريدي جيل، كان في مطعم عندما تم إطلاق النار عليه، فيما قال المجلس البلدي للمدينة على منصة إكس "هذا عمل جبان يقوض الديمقراطية ومؤسساتنا".

من جهة أخرى، صرح ميلر هورتادو مسؤول الأمن في مقاطعة كاوكا لتلفزيون كاراكول، إن مغني الموسيقى الشعبية الشهير سيباستيان مونيوس قُتل مع ثلاثة أشخاص آخرين في إطلاق نار في كورينتو، وفتحت السلطات تحقيقًا.