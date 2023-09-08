رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزاريًا في 13 سبتمبر

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أبلغ مسؤولين بأنه سيجري تعديلاً وزاريًا في 13 أيلول/سبتمبر.

وتراجعت معدلات التأييد لكيشيدا بعد سلسلة من الأخطاء الحكومية في تنفيذ سياسة لدمج بيانات الضرائب والضمان الاجتماعي في بطاقة هوية واحدة.

ووردت أخبار سيئة أخرى، الخميس، بأن السلطات ألقت القبض على ماساتوشي أكيموتو العضو السابق في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم للاشتباه في تلقيه رشى.

وقال كيشيدا، أمس الخميس، على هامش اجتماع قمة في إندونيسيا: "أشعر بخيبة أمل شديدة من القبض على أحد المشرعين، وأعتقد أنه يتعين علينا كمشرّعين التركيز على المهمة التي نقوم بها بشيء من اليقظة".

ووفقًا لصحيفة "أساهي" اليابانية، نفى أكيموتو هذه الاتهامات خلال استجواب.

وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري، في أواخر آب/أغسطس، أيد 35% من المشاركين سياسات كيشيدا، بينما عارضها 50%.

ويعتقد 56% من المشاركين أنه يتعين على رئيس الوزراء ضخ دماء جديدة في حكومته وإجراء تغييرات على مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين في الحزب الحاكم.